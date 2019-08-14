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Жителей столицы пригласили на «Экомарафон-2019»

Юлия Захарова
• 14:19 • 14 августа 2019
Посетителям расскажут о растениях и животных, проведут викторины и игры, научат правильно сажать деревья
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Посетителям расскажут о растениях и животных, проведут викторины и игры, научат правильно сажать деревья
Фото: Официальный сайт Мэра Москвы (mos.ru)

С 16 по 18 августа в Москве состоится «Экомарафон-2019». Для посетителей подготовили лекции о живой природе, мастер-классы, праздничные концерты и постановки.

На территории заказника «Теплый Стан» 16 августа в 12:00 пройдет акция «Пернатые друзья», включающая также мастер-класс по изготовлению кормушек. Горожане узнают, какие виды птиц обитают в Москве, каковы особенности их поведения, как их кормить и т. д. Детям покажут обитателей Сокольнического орнитария.

В Измайловском лесопарке 17 августа в рамках праздника «Легкие столицы» посетителям расскажут о растениях, проведут викторины и игры, научат правильно сажать деревья. Кроме того, участникам расскажут, как правильно сажать деревья.

А 18 августа в парке «Ветеран» будет организована акция «Парковые букашки — самые маленькие горожане», где гости смогут узнать больше о жизни насекомых. 

Также во время «Экомарафона-2019» пройдут музыкальные выступления и театральные постановки. Вход на мероприятие свободный, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

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