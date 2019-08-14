Москва присоединится к акции «Хоровод мира»
15 августа на территории ВДНХ состоится третья акция «Хоровод мира», которая проходит в 120 городах России и мира. Она будет приурочена к празднованию 80-летнего юбилея Выставки.
Флешмоб пройдет возле фонтана «Дружба народов». Людям нужно будет взяться за руки так, чтобы летящий квадрокоптер запечатлел цифру 80. Принять участие смогут все желающие. По замыслу организаторов, цель хоровода — объединить людей, представляющих различные культуры, национальности, вероисповедания.
Акция начнется в 18:00. Как сообщается на официальном сайте ВДНХ, уже подобрана музыка — саундтрек из фильма «Свинарка и пастух», благодаря которому Выставка стала узнаваемой для всех жителей Советского Союза. После этого гостей ждут народные песни, танцы и игры.
В этом году празднование дня рождения ВДНХ продлится до Дня города. Для посетителей подготовили бесплатные мастер-классы, концертные программы, спектакли. Подробнее о Выставке и ее истории можно будет узнать во время экскурсий, которые проведут с 15 августа по 6 сентября.
Читайте также: Москвичей пригласили на бесплатные мероприятия в рамках фестиваля «Цветочный джем»