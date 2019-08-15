Поклонники Вербер организовали мемориал возле ее дома в Москве
Поклонники недавно скончавшейся фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер организовали импровизированный мемориал возле ее дома в Москве.
Фото места, куда скорбящие приносят цветы в память об умершей знаменитости, было опубликовано в Stories Instagram на ее странице.
— Все желающие могут почтить память Аллы Вербер в Москве, — указано в публикации.
На снимке видно, что возле входа в дом на земле стоит ваза с траурной лентой и большая корзина с цветами, рядом с которой лежат несколько роз. Помимо этого, на месте мемориала установлено черно-белое фото умершей.
Вербер похоронили в среду, 14 августа, в Торонто. Она скончалась 6 августа. Женщина почувствовала себя плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. Анафилактический шок спровоцировал отказ всех органов и обширный инфаркт. Смерть бизнес-леди повергла в шок весь шоу-бизнес. Большое количество звездных коллег Вербер поделились своими сожалениями и написали слова соболезнования ее родственникам и близким.
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