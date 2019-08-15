Власти Подмосковья помогут владельцу кукурузного поля после инцидента с самолетом
Министерство сельского хозяйства и продовольствия (Минсельхозпрод) Московской области поможет владельцу кукурузного поля, на которое аварийно приземлился самолет А321 «Уральских авиалиний». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что поле принадлежит компании «Русмолоко».
— Мы с ними связались, и сейчас подсчитываются затраты, — заявили в Минсельхозпроде.
Компания-собственник планирует оценить ущерб и восстановить поле. Посевы кукурузы не были застрахованы, сообщает РИА Новости.
Напомним, инцидент с аварийной посадкой самолета произошел рано утром в четверг, 15 августа, возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. На борту воздушного судна находились 226 человек, включая семь членов экипажа.
Позднее стало известно, что самолет не смогут восстановить.
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