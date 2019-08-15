Представитель аэропорта: Перед вылетом A321 все техсредства работали в штатном режиме
Аэродром Раменское АО «ЛИИ им. М. М. Громова» имеет сертификацию Росавиации по всем необходимым стандартам гражданской авиации, включая орнитологическое обеспечение полетов. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в Летно-исследовательском институте (ЛИИ) имени М. М. Громова.
В научном центре отметили, что перед вылетом самолета A321 «Уральских авиалиний» рейсом Москва — Симферополь все необходимые технические работали в штатном режиме.
— Были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц, — передает корреспондент «ВМ» слова представителей ЛИИ имени М. М. Громова.
Напомним, инцидент с аварийной посадкой самолета произошел рано утром в четверг, 15 августа. По данным Росавиации, спустя несколько секунд после взлета в двигатель лайнера попала чайка. На борту воздушного судна находились 226 человек, включая семь членов экипажа.
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