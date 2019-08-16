Ученые назвали главные мировые погодные аномалии июля
Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований назвали главные климатические аномалии июля в мире.
Так, прошедший июль признали самым жарким на Земле за последние 140 лет. Рекордные показатели температуры были зафиксированы на Аляске, в Европе и США. Помимо прочего в восьмерку самых знойных июлей 2019 года вошел этот месяц в Новой Зеландии, Австралии, Бахрейне, Азии и на Гавайях.
Кроме того, в Арктике и Антарктиде отметили самый маленький объем морского льда за историю наблюдений. А вот в некоторых частях Скандинавии и России температуры в июле были на 2,7 градуса ниже нормы.
Список самых крупных погодных аномалий в 2019 году замыкает ураган «Барри», принесший на побережье США, в штат Арканзас, самый протяженный тропический ливень, который длился с 11 по 19 июля. Об этом пишет РИА Новости.
Читайте также: Кандидат наук разъяснила слова Путина о глобальном потеплении в России