Заслуженный пилот РФ прокомментировал действия экипажа самолета А321

Юрий Сытник, заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний», прокомментировал «Вечерней Москве» ситуацию с экстренной посадкой самолета «Уральских авиалиний» в подмосковном Жуковском утром 15 августа.

— Командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин — герои. Они проявили величайшее летное мастерство, выдержку, профессионализм, человеческие качества. Они отдавали себе отчет в том, что делают. Понимали, что за их спинами — больше двух сотен пассажиров, в том числе дети. Ребята оказались великими молодцами. Они за доли секунды оценили ситуацию и приняли решение, — заявил эксперт.

Юрий Сытник пояснил, что речи о сбросе топлива перед приземлением не шло. По его словам, «времени чихнуть не было». Птицы попали в двигатель. Далее последовал отказ силовой установки. Со вторым двигателем произошло то же самое. В итоге начала пропадать тяга.

— Высоты нет, до земли — несколько десятков метров. Салон полон пассажиров, топливные баки залиты керосином, самолет тяжелый… Пилоты сумели сделать невероятное: планируя, умудрились сохранить скорость, чтобы дотянуть до посадочной площадки. Они вели лайнер на ручном управлении, автоматика уже не работала. Вовремя перекрыли подачу топлива к двигателям и вырубили электросистему, чтобы искра не вызвала пожар. Гидросистема вырубилась. Ребята выбрали поле, которое имеет относительно приемлемую подстилающую поверхность, без оврагов и столбов, подвели самолет к нему и ювелирно погасили скорость в момент касания. Они не выбросили шасси, потому что понимали: при жесткой посадке вполне вероятна ситуация, при которой шасси проткнули бы крылья, где и аккумулировано горючее. Неизвестно, как бы все сложилось при других действиях. Мог возникнуть страшный пожар с множеством жертв. За считанные секунды экипаж принял целую серию решений и совершил ряд последовательных операций, — поделился мнением Юрий Сытник.

Заслуженный пилот России отметил, что команда, спасшая пассажиров, — радость для старшего поколения летчиков. Они доказали, что в нашей стране есть хорошие летные школы, которые готовят высококлассных специалистов, профессионалов своего дела.

— Это гордость России. Браво! — подвел итог Сытник.

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