Мать избитой девочки из Ингушетии назвала возможную причину истязаний ребенка

Мать избитой девочки из Ингушетии Лидия Евлоева заявила, что истязания, возможно, происходили «в отместку».

По словам женщины, ситуация могла быть связана с отцом ребенка, который забрал детей после развода. Мать девочки говорит, что за несколько недель до избиения мужчина жестоко обошелся со своей сестрой. Причина была в появлении женщины на похоронах в неподобающем виде.

— Он рассказал, что избил ее до такой степени, что домой пришлось отправлять на такси — сама ехать не могла. Это все было при дочери. Возможно, сестра обозлилась и в отместку решила истязать его ребенка, — передает слова Евлоевой «Лента.ру».

Напомним, что девочку со множеством ран на теле доставили в больницу Назрани 4 июля. В нанесении повреждений подозревается тетя ребенка, которую позже арестовали. Женщина заявила, что травмы были случайностью.

Медики прооперировали девочку 7 августа, ампутировав ей кисть и предплечье правой руки. Данное решение было принято в связи с большим количеством погибших тканей. 8 августа врачи сообщили, что девочке установят протез. Отмечается, что левой руке ампутация не угрожает, ожоги на других частях тела ребенка полностью зажили.

Читайте также: Сенатор от Ингушетии поможет изготовить протез для избитой девочки