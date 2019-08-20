Пользователи Сети высмеяли мост Кличко из-за «мух-вандалов»
В Сети высмеяли стеклянный пешеходный мост в Киеве, сооруженный в честь мэра города Виталия Кличко.
Поводом стала видеозапись с мухами, которые «поселились» в стеклянных вставках сооружения. На кадрах видно, как насекомые ползают между грязными стеклянными покрытиями. Ролик был опубликован в Facebook в понедельник, 19 августа.
Курьезное видео быстро распространилось среди пользователей и получило широкую огласку в Интернете.
«Там влажно, скоро и грибок заведется», — отметила одна из юзеров.
«Может, это уникальный и единственный в своем роде мост-мухолов?» — иронизирует другой пользователь.
«Это мухи-вандалы», — выразил предположение еще один комментатор.
Отметим, что в Сети данный пешеходно-велосипедный мост именуют мостом Кличко. Он был открыт в Киеве 25 мая 2019 года. На следующий день после появления на нем людей треснуло два защитных стекла-пленки. Пресс-служба мэрии заявила, что это произошло по вине вандалов.
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