Политолог: Атамбаев после урегулирования спора с президентом Киргизии может сбежать

Суд продлил срок ареста экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву до 26 октября. Ранее сообщалось, что политику предъявляют новые обвинения. В настоящий момент ему инкриминируют причастность в совершении десяти тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, его подозревают в организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти.

«Вечерняя Москва» спросила у доцента кафедры политической теории МГИМО МИД России, эксперта по политике в странах СНГ Кирилла Коктыша, какова вероятность тюремного заключения бывшего президента Киргизии.

— В постсоветских странах бывших лидеров приговаривали к тюремному сроку?

— В странах СНГ был прецедент, когда президента убивали, вспомним грузинского лидера Звиада Гамсахурдию. Но не сажали в тюрьму. Я думаю, на тему возможного заключения Алмазбека Атамбаева спекулировать рано. Сейчас идет смена политических групп, которые принимают решение. Будет ли результатом этой смены посадка Атамбаева или ограничится просто его временной изоляцией, надо смотреть. Я лично считаю, что его не будут подвергать тюремному заключению. Проблема бывшего лидера Киргизии была в том, что он отошел от власти, но оставил своих людей. И он думал, что будет отправлять власть и контролировать финансовые потоки, уже не являясь главой государства. Для действующего президента Сооронбая Жээнбекова, разумеется, это было вызовом, хотя они и были раньше близкими друзьями, а Жээнбеков — правой рукой Атамбаева.

— Как думаете, что станет с Атамбаевым, если его отпустят? Он продолжит заниматься политикой или покинет страну?

— Надо отметить, что Атамбаев может после урегулирования спора с нынешним киргизским лидером сбежать в какую-то третью страну. Два президента Кыргызстана так и сделали: Аскар Акаев осел в Москве, а Курманбек Бакиев — в Белоруссии. Атамбаев может поехать в Молдавию, где у него есть бизнес-партнеры. В Кыргызстане есть даже шутка, что в новой конституции будет прописано, что президент пять лет правит, а пять сидит в тюрьме.

— В чем особенности политической и социальной конъюнктуры Кыргызстана?

— Для Киргизии характерно противостояние южного ошского клана и иссык-кульского северного клана. Сейчас президент-южанин зачищает во власти своего предшественника-северянина. То же самое происходило и со сбежавшими Акаевым и Бакиевым, которые представляли разные группы влияния. Эта борьба идет очень давно — кто будет наследником Кокандского ханства, на месте которого образовалась Киргизия. Также Киргизия отличается от соседних стран по Средней Азии отсутствием десятилетиями правящих лидеров, кроме первого президента Акаева, что правил с 1990 по 2015 год. Одна из причин этого в том, что Аскар Акаев пытался сделать Кыргызстан интеллектуальным центром региона и доля людей с высшим образованием была намного выше, чем в соседних странах. Это и спровоцировало революцию в 2005 году. Потому что столько рабочих мест для образованных людей в стране просто не было.

— А как часто в тюрьму попадают бывшие лидеры стран в мире в целом?

— В мировой практике были случаи, когда бывших президентов сажали в тюрьму. В Египте — Мурси, в Панаме — Норьега. Но не реже их и убивают. Тут мы можем вспомнить Каддафи и Хусейна.

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