Экс-президенту Киргизии Атамбаеву продлили арест

Суд продлил срок ареста экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву до 26 октября. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

Ранее сообщалось о том, что политику вменяют новые обвинения. В настоящий момент ему инкриминируют причастность к совершению десяти тяжких и особо тяжких преступлений. В частности, он подозревается в организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство, захвате заложников и применении насилия в отношении представителя власти.

По мнению защиты, решение суда о продлении меры пресечения не является законным, в связи с чем будет обжаловано в вышестоящих инстанциях.

Заседание по делу Атамбаева проходило в здании госкомитета нацбезопасности республики. На него не допустили родственников политика, его сторонников, представителей прессы. Адвокат узнал о процессе утром 20 августа.

Напомним, что бывшего киргизского лидера Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа после третьего вооруженного штурма его резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области. Операция по захвату политика была инициирована 7 августа после того, как стало известно о ряде совершенных им особо тяжких преступлений. В результате вооруженных противостояний между сторонниками Атамбаева и силовиками пострадали 139 человек. Один спецназовец погиб.

О конфликте внутри Киргизии был уведомлен президент России Владимир Путин. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев впоследствии заявил, что происходящее — внутреннее дело государства, за развитием событий которого внимательно наблюдает РФ.

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