Чем занимаются президенты после своей отставки

Как сообщил портал «Украинские новости», 18 августа экс-президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей прибыл в город Олесунн — рыболовную столицу Норвегии. «Вечерняя Москва» решила узнать, чем после отставки занимаются другие главы государств.

Алмазбек Атамбаев

Бывший президент Киргизской Республики, стоявший у «руля» с декабря 2011 по ноябрь 2017 года, после передачи власти Сооронбаю Жээнбекову планировал заняться написанием песен. В какой-то момент он даже опубликовал видеоклип на одно из своих произведений. Но в начале августа этого года экс-президент был задержан по подозрению в незаконной деятельности. Сейчас Алмазбек Атамбаев находится в СИЗО, где пробудет до 26 октября.

Барак Хусейн Обама II

В ноябре 2016 года 44-й президент Соединенных Штатов заявил, что после отставки планирует отправиться в длительный отпуск. По сути, так и случилось после 20 января 2017-го, когда он, передав полномочия Дональду Трампу, исчез из поля зрения общественности на четыре месяца. Но точку в его политической карьере ставить рано: он создал фонд помощи пострадавшим от ураганов на территории США «Единый американский призыв». И, как признается Обама, он рад, что у него есть возможность вносить изменения в распорядок дня и чувствовать себя свободным от руководства страной.

Нурсултан Назарбаев

Бывший президент Республики Казахстан ушел в отставку всего полгода назад и уже нашел, чем заняться. В первую неделю отдыха, во время празднования Новруза, он благословил девять пар молодоженов, а через несколько дней принял участие во встрече со студентами Алматы. По словам пресс-секретаря экс-президента, график политика остался столь же плотным. Недавно в социальных сетях был опубликован ролик, где Назарбаев гуляет по полю со своими внуками, видимо, демонстрируя тем самым любовь к природе и родине.

Борис Ельцин

Первый президент Российской Федерации после отставки занялся семьей и издал последнюю книгу из цикла мемуаров «Президентский марафон». Известно, что Борис Николаевич часто бывал в театрах, особенно на премьерах, увлекался большим теннисом, посещал Кубок Кремля. После его смерти 23 апреля 2007 года в Екатеринбурге открыли «Ельцин центр». И вот уже 16 лет в этом же городе проходит волейбольный международный турнир, учрежденным первым президентом РФ.

Маргарет Тэтчер

Железная Леди после отставки с поста премьер-министра Великобритании написала две книги мемуаров и успела поработать консультантом в табачной компании. С 1993 года и до начала нового тысячелетия занимала пост почетного ректора колледжа Вильгельма и Марии в США, одновременно находясь на такой же должности и в Букингемском университете.

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