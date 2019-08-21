Больше крымчан получили право на льготный проезд в общественном транспорте
В Крыму дополнили список категорий граждан, имеющих право на льготный проезд. Об этом сообщается на сайте министерства труда и социальной политики республики.
В перечень добавили детей-инвалидов, инвалидов и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов I группы. Отмечается, что на одного ребенка-инвалида или инвалида I группы должно быть не более одного сопровождающего.
Они могут бесплатно ездить в городских автобусах, троллейбусах, трамваях, а также на тех же видах транспорта в пригороде. Для получения соответствующего удостоверения нужно обратиться в орган труда и социальной защиты по месту жительства.
Новый документ вступает в силу 25 августа 2019 года.
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