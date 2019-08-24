Пушков объяснил, какую роль Европа отвела Украине в отношениях с Россией
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на обещание министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна поднять флаг страны над Владивостоком. Свой комментарий член Совфеда опубликовал в личном микроблоге в субботу, 24 августа.
Омелян ранее заявил, что единство Европы «от Лиссабона до Владивостока» возможно, только если над последним поднимут флаг Украины, как «сто лет назад».
По мнению российского политика, Киеву изначально не стоило воодушевляться, когда президент Франции Эммануэль Макрон заговорил о единой Европе.
— Он (Макрон — прим. «ВМ») меньше всего думает об Украине. Украине отведена одна роль — роль плацдарма для давления на Россию, — подчеркнул Пушков в Twitter.
Он также добавил, что Киев ничего не может дать Европе в отличие от России.
Ранее официальной представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что заявления, подобные обещаниям Омеляна, сродни подтасовке фактов и концепций.
Политолог Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заверил, что слова украинского министра не стоит воспринимать всерьез, поскольку они часто имеют фантастический характер.
Читайте также: Алексей Пушков прокомментировал обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии