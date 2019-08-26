Порошенко дал обещание поднять флаг Украины над Донецком

Экс-лидер Украины Петр Порошенко выразил уверенность, что над Донецком будет развеваться украинский флаг. Так он поздравил местных жителей с Днем города в воскресенье, 25 августа.

— Я уверен, придет время, и над городом будет гордо развеваться украинский флаг! — написал бывший президент в Facebook.

Он также подчеркнул, что «от запада до востока — Украина единая».

Стоит отметить, что Порошенко давал аналогичное обещание в 2018 году, а также не раз заявлял, что украинский флаг будет поднят и над Севастополем.

Напомним, что 24 августа министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал поднять флаг страны над Владивостоком. В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила уверенность, что заявления, подобные обещаниям Омеляна, сродни подтасовке фактов и концепций. Сенатор Алексей Пушков отметил, что Киеву только и остается, что быть «плацдармом для давления» на Москву.

Политолог Ростислав Ищенко в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заверил, что слова украинского министра не стоит воспринимать всерьез, поскольку они часто имеют фантастический характер.

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