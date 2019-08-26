Павел Глоба назвал опасные для знаков зодиака дни недели

Известный российский астролог Павел Глоба рассказал, какие дни могут быть опасны для представителей различных знаков зодиака.

Овнам следует быть осторожными в пятницу. Лучше в этот день отдохнуть и не строить важных планов.

Во вторник удача не будет улыбаться Тельцам. Павел Глоба предупредил — знаков может ждать конфликт или эмоциональное напряжение. Значимые события специалист советует запланировать на другой день.

Близнецам не стоит ждать успеха в понедельник. Но принимать все всерьез не нужно — достаточно дождаться благоприятного момента, чтобы решить проблемы.

У Раков не будет неудачного дня. Тем не менее астролог рекомендовал им отслеживать фазы луны — полнолуние и новолуние — и отложить в эти периоды тяжелый труд, как физический, так и интеллектуальный.

Для Львов неудачными являются субботы. Представители этого знака, по словам Павла Глобы, проявляют не лучшие свои черты, что может сказаться на репутации.

Девы в последние дни месяца агрессивны. Чтобы не испортить отношения, лучше закончить важные дела и отдохнуть в этот период.

Весам важно быть осторожными во вторник. Они могут быть агрессивными, поэтому астролог советует «не делать резких движений».

Неудачный день для Скорпионов — пятница.

— Вы можете завязать ссору на ровном месте и буквально «бросаться» на окружающих, — приводит слова Павла Глобы издание TopNews.

Неприятные сюрпризы ждут Стрельцов по средам — из-за усталости знаки могут первыми начать ссору с близкими людьми.

Козерогам не следует ждать расположения звезд в четверг. Специалист советует не строить серьезных планов и не принимать важных решений.

Водолеи могут впадать в депрессии по воскресеньям. Предстоящая рабочая неделя тяготит их.

Рыбам некомфортно по пятницам. В эти дни происходят ссоры с близкими людьми, возникают проблемы, да и положительных эмоций в этот день мало.

Читайте также: Павел Глоба рассказал, какие знаки зодиака разбогатеют до конца года