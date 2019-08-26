Тренер по пикапу объяснила, как влюбить в себя мужчину

Исследователи выяснили, что россиянки сегодня столкнулись с серьезной проблемой: на тысячу мужчин приходится 1154 женщины. В таких условиях постоянной конкуренции девушкам необходимо прикладывать все больше усилий, чтобы найти, влюбить в себя и удержать партнера. Как это сделать, «Вечерняя Москва» выяснила с помощью тренера по женскому пикапу Елены Котовой.

- Для людей, которые работают по стандартному графику, для знакомства можно использовать те же кафешки, куда они ходят во время бизнес-ланчей. Если рядом с работой есть какие-то подобные заведения, можно зайти туда после трудового дня – холостые мужчины часто забегают в кафе, рестораны, чтобы перекусить перед поездкой домой. Конечно, отличный способ знакомства через увлечения. Например, если вам нравятся спортсмены, ходите в тренажерные залы в прайм-тайм и пытайтесь коммуницировать банально через просьбу о помощи. Ну и, конечно, для суперзанятых есть сайты знакомств.

- А можно завести беседу на улице?

- В силу того, что многие сейчас куда-то торопятся, смотрят в смартфоны, это довольно проблематично. Чтобы остановить на себе взгляд, женщина должна быть действительно шикарной. К сожалению, исключительными данными у нас обладают далеко не все, так что моя рекомендация – задать понравившемуся мужчине вопрос по контексту. Если находитесь на улице, спросите, где находится какое-то кафе, магазин, чтобы он отвлекся от своих мыслей и обратил внимание на вас. Позвольте ему перехватить инициативу.

- Как влюбить в себя понравившегося мужчину? Есть какие-то особые секреты?

- В первую очередь, нужно полюбить себя и ухаживать за собой, чтобы внешность могла конкурировать с данными соперниц. Необходимо уделять время саморазвитию, иметь как можно больше интересов. Так вы станете не только интересным собеседником, но и сможете продемонстрировать свои профессиональные навыки. Также нужно иметь цели в жизни. Это может быть что угодно, начиная от собственного дела и заканчивая какими-то мелочами. Обо всем этом нужно рассказывать. Ну и, конечно, необходимо уметь выдерживать дефицит внимания, не докучать. Чрезмерная привязанность быстро надоест мужчине, а вот если держаться чуть на отдалении, он только сильнее захочет вашего внимания.

- Влюбили, соблазнили, женили. Что дальше? Как удержать партнера, чтобы он не сбежал к другой пикаперше?

- Никогда нельзя расслабляться. Большинство россиянок после замужества перестают уделять время себе. Необходимо планировать хотя бы один день в неделю, когда у вас будут бьюти-процедуры, учеба, встречи с подругами, родственниками. Необходимо проводить какое-то время порознь. Женщине обязательно нужно хобби, не только работа. Это поможет избежать навязчивости в отношениях.

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