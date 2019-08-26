Работы по улучшению деятельности орнитологической службы стартовали в Жуковском
Подмосковный аэропорт Жуковский совместно с ЛИИ имени Громова приступил к реализации мер для комплексного улучшения работы орнитологической службы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Отмечается, что аэропорт профинансировал модернизацию, приобретение и внедрение нового оборудования для отпугивания птиц. На данный момент новая техника устанавливается и вводится в эксплуатацию. В пресс-службе добавили, что большая часть работ по установке оборудования будет проведена до открытия Международного авиакосмического салона (МАКС-2019) во вторник, 27 августа.
Данные меры направлены на повышение эффективности работы различных служб аэропорта и улучшение орнитологической обстановки на территории Жуковского, передает РИА Новости.
Напомним, самолет A321, летевший рейсом Москва — Симферополь, совершил аварийную посадку в кукурузном поле возле деревни Рыбаки на окраине Жуковского 15 августа. Пострадали 76 человек, 19 из них — дети. Всего на борту воздушного судна было 226 пассажиров.
Причиной аварии стало столкновение самолета со стаей чаек. Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России двум летчикам, которым удалось спасти жизни пассажиров самолета.
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