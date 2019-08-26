Макрон подарил лидерам «большой семерки» часы из переработанного пластика
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал лидерам стран «большой семерки» (G7) необычный подарок в рамках проходящего саммита. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Глава Пятой республики преподнес наручные часы, сделанные из собранного в океанах пластика. Их ремешок изготовлен в национальных цветах флага Франции — синем, белом и красном.
Саммит G7 проходит во французском Биаррице с 24 по 26 августа. В переговорах приняли участие лидеры Франции, США, Великобритании, Германии, Канады, Италии, Японии, а также представители Европейского союза.
Ранее существовавший формат «большой восьмерки» (G8) перестал существовать в 2014 году после вхождения Крыма в состав России. Тогда другие участники объединения отказались сотрудничать с Москвой, после чего инициировали саммит G7.
В августе 2019 года, незадолго до саммита в Биаррице, о целесообразности возвращения РФ в G7 заявил президент США Дональд Трамп. Затем французский лидер предложил главе Белого дома пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.
Позднее представитель правительства Японии подтвердил, что лидеры стран-участниц G7 обсудили на саммите возможность возвращения России в данный формат.
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