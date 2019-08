Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки

Во вторник утром, 27 августа, космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту причалил к МКС со второй попытки. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

— Есть стыковка, — заявил диктор ЦУПа.

Docking confirmed! While flying about 250 miles above Eastern Mongolia, an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft successfully arrived and docked to the @Space_Station at 11:08pm ET. Get more details: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/Mny4KFHUY4