Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» пристыковался к МКС со второй попытки

Во вторник утром, 27 августа, космический корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту причалил к МКС со второй попытки. Об этом сообщили в Центре управления полетами.

— Есть стыковка, — заявил диктор ЦУПа.

Docking confirmed! While flying about 250 miles above Eastern Mongolia, an uncrewed Soyuz MS-14 spacecraft successfully arrived and docked to the @Space_Station at 11:08pm ET. Get more details: https://t.co/FRrjhIw77o pic.twitter.com/Mny4KFHUY4 — NASA (@NASA) 27 августа 2019 г.

Известно, что соединение произошло за несколько минут до расчетного времени. В момент стыковки Международная космическая станция пролетала над Китаем, пишет РИА Новости.

За процессом сближения и стыковки следил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин и прочие руководители организации.

В следующие несколько часов должно быть произведено выравнивание давления между кораблем и станцией, а также проверка герметичности сцепки. Только после этих мер в ЦУПе дадут разрешение экипажу МКС открыть люк в корабль. На самой станции робот «Федор» пробудет до 6 сентября. 7 числа он вернется на Землю.

Кстати, сам «Федор» прокомментировал свое «опоздание» на МКС с иронией.

— Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы, — написал работ у себя в Twitter.

Напомним, что изначально стыковка «Союза МС-14» с первым российским человекоподобным роботом «Федором» была запланирована на 24 августа, субботу. Однако ввиду возможных неполадок в системе стыковки корабля попытка соединения не увенчалась успехом. В связи с возникшим сбоем в Центре управления полетами было организовано заседание государственной комиссии, по решению которого повторная попытка состыковки была перенесена на более позднее время.

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