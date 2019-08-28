Депутат Госдумы назвал условие диалога с Грузией

Член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, первый заместитель руководителя фракции «Единой России» Адальби Шхагошев заявил, что восстановление отношений с Грузией возможно лишь после извинений официального Тбилиси за обвинения в агрессии и оккупации, предъявленные ранее России.

Комментируя заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях восстановления российско-грузинского диалога, Шхагошев напомнил, что «лишь пару месяцев назад, четко и недвусмысленно» Зурабишвили провозгласила Россию врагом, а «когда президент страны делает заявления, общество ориентируется на них».

Парламентарий привел в пример президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и предложил грузинской стороне «принести извинения за несуразные выражения».

Что касается России, она готова возобновлять отношения, которые сама никогда и не портила, цитирует Шхагошева «Дума ТВ».

Напомним, 20 июня на 26-й сессии Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси глава российской делегации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов открыл заседание, заняв кресло председателя парламента. Это спровоцировало массовые беспорядки и антироссийские акции в грузинской столице, а также нападения на отель, где находились российская делегация и журналисты.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.

28 августа президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала условием возобновления диалога Тбилиси и Москвы изменение позиции России по отношению к «маленькому соседу».

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