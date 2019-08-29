Врачи дали советы по преодолению осенней депрессии

Осенью 2018 года многие россияне признались, что с наступлением сентября начинают быстрее уставать и чувствуют себя подавленными. Каждый десятый ассоциирует этот сезон с ощущением тоски и депрессии. В четверг, 29 августа, эксперты рассказали РИА Новости, как эффективно бороться с небезызвестной осенней хандрой.

По словам врача-психотерапевта Константина Ольхового, чувство депрессии, как правило, может охватить человека лишь в ноябре, когда дни становятся короче, а дожди — продолжительнее. В первые два месяца осени грустить не приходится, но если негативные мысли все же берут свое, существует несколько проверенных рекомендаций.

В первую очередь важна здоровая физнагрузка. Необходимо больше двигаться и достаточно высыпаться, чтобы держать тело, а значит и дух в хорошем состоянии.

— Есть психосоматические заболевания, но существуют и соматопсихические — когда тело себя чувствует плохо, тогда и психика начинает себя чувствовать плохо, — пояснил врач и призвал чаще давать организму отдыхать и соблюдать режим питания.

Помимо телосложения заботиться нужно и о душевном состоянии. Самый надежный способ поднять себе настроение — творить.

— Отдыхать — это не только лежать, но и заниматься чем-то для души. Творчество — это зарядка для души, — подчеркнул психотерапевт.

Семейный психолог Ирина Обухова выразила уверенность, что скучные, серые краски осени можно искусственно компенсировать, сделав интерьер в доме более ярким. Так, например, желтый или оранжевый свет от лампочки будет сродни психологической уловке, когда человек принимает электрический свет за настоящий и радуется этому. Кроме того, эксперт рекомендует смотреть фильмы про солнечные пляжи и в целом больше проводить времени на улице, так как снаружи все равно будет светлее, чем в апартаментах.

Врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин в вопросе устранения симптомов осенней хандры обратился к истории и напомнил, что этот сезон — время урожая. Поэтому люди издревле собирали плоды и «дары» осени и устраивали праздники и пиры. Настроение при этом, очевидно, улучшалось почти автоматически.

— Все, что собрали, жарили, варили и торжественно несли на стол. Люди ели сельскохозяйственную продукцию и так с депрессией боролись. Не только ели, но и пили. А пили не только воду, так как созревал виноград и делали молодое вино, варили пиво в больших количествах, — рассказал Пережогин и призвал найти повод для торжества, чтобы как следует отдохнуть.

Он также посоветовал «продлить себе лето», взяв отпуск и отправившись в теплые края.

Кстати, недавно психологи поделились способами избежать депрессии после отпуска. При этом эксперты призвали не путать выгорание на работе с депрессией, поскольку данные заболевания лечатся по-разному. Впрочем, по мнению некоторых специалистов, стрессовая реакция может принести организму не столько вред, сколько пользу.

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