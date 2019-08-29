Китайский миллиардер Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

Основатель китайской корпорации Alibaba Джек Ма выразил уверенность, что технологическое развитие позволит человечеству перейти на 12-часовую рабочую неделю уже в ближайшем будущем. С таким заявлением бизнесмен выступил в четверг, 29 августа, на международной конференции по развитию искусственного интеллекта в Шанхае.

По мнению предпринимателя, в предстоящие 10–20 лет все люди должны сосредоточить усилия на реформе системы образования. В перспективе это позволит обрести уверенность в том, что будущие поколения смогут найти такую работу, которая занимала бы «три дня в неделю, четыре часа в день».

Миллиардер также заверил, что технологический прогресс не означает неизбежного сокращения кадров.

— У компьютеров есть только чипы, в то время как у людей — сердце. Знания идут именно из сердца, — цитирует Bloomberg Джека Ма.

Он добавил, что искусственный интеллект, напротив, освободит человечеству время для досуга, чтобы они могли «наслаждаться своей жизнью».

Ранее сообщалось о том, что глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду подготовить до 30 сентября свою позицию по вопросу возможного введения четырехдневной рабочей недели в России. При этом переход на такой график труда должен сопровождаться как сохранением уровня заработной платы, так и ростом КПД.

Ранее по теме:

Дмитрий Медведев: Люди подчас просто сгорают на работе

Перейдем ли на четырехдневку

Почему мы не хотим четырехдневку

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Четырехдневка» — не для нас

Колонка обозревателя «ВМ» Никиты Миронова:

Нет, ребята, четырехдневная рабочая неделя — не для России. Для нас это кончится проблемами в экономике. И разрушением многих человеческих судеб. И вот почему (далее...)