Сергей Собянин заявил о завершении проходки на северо-восточном участке БКЛ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, метро Рижская Карта всех событий

В Москве завершили прокладку тоннеля глубокого заложения между станциями метро «Лефортово» и «Рижская». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 30 сентября.

Глава города побывал на месте завершенной проходки. Собянин назвал этот день «знаковым для метростроения».

— Это последний тоннель нашей линии от 45 до 70 метров глубиной. Проходка была сложной, тяжелой, длилась три года. На первом, северо-восточном участке полностью закончили проходку, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».

Мэр заявил о важности для города станции «Рижская». Она находится рядом с вокзалом, второй и третьей линиями Московских центральных диаметров (МЦД). После открытия станция, по данным пресс-службы мэрии, станет частью крупного транспортно-пересадочного узла.

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