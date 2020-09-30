Сергей Собянин заявил о завершении проходки на северо-восточном участке БКЛ
В Москве завершили прокладку тоннеля глубокого заложения между станциями метро «Лефортово» и «Рижская». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 30 сентября.
Глава города побывал на месте завершенной проходки. Собянин назвал этот день «знаковым для метростроения».
— Это последний тоннель нашей линии от 45 до 70 метров глубиной. Проходка была сложной, тяжелой, длилась три года. На первом, северо-восточном участке полностью закончили проходку, — цитирует Сергея Собянина агентство городских новостей «Москва».
Мэр заявил о важности для города станции «Рижская». Она находится рядом с вокзалом, второй и третьей линиями Московских центральных диаметров (МЦД). После открытия станция, по данным пресс-службы мэрии, станет частью крупного транспортно-пересадочного узла.
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