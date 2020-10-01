Почти 760 человек старше 100 лет проживают в Москве

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В столице проживают почти 760 человек старше 100 лет. Об этом в четверг, 1 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, пенсионеры составляют четверть населения столицы. Всего в Москве проживает около трех миллионов жителей старшего поколения. Им оказывается необходимая социальная помощь.

— Мы всегда оказываем представителям старшего поколения материальную поддержку и создаем все условия для того, чтобы они продолжали вести активный и интересный образ жизни, — цитирует Анастасию Ракову агентство городских новостей «Москва».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей старшего поколения с Международным днем пожилых людей. Он сообщил, что после пандемии в столице снова заработают очные секции в рамках проекта «Московское долголетие». Кроме того, продолжится развитие услуг проекта в онлайн-формате.

Сергей Собянин напомнил, что из-за сложившейся эпидемиологической обстановки жителям старше 65 лет необходимо минимизировать контакты с людьми.

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