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Еще 28 человек с коронавирусом умерли в Москве
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Еще 28 человек с коронавирусом умерли в Москве

Татьяна Плотникова

Общество

За минувшие сутки в Москве скончались 28 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», рассказали в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

При появлении симптомов ОРВИ следует оставаться дома и вызвать врача, чтобы не рисковать своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих, говорится в официальном Telegram-канале оперштаба Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, от чего будет зависеть возобновление занятий в школах после двухнедельных каникул, объявленных для предотвращения дальнейшего распространения коронавируса.

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Читайте также: Рост заболеваемости и переход на удаленку: Сергей Собянин — о ситуации с COVID-19 в Москве

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