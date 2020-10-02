Сын погибшего водителя опроверг заявление Ефремова о полной выплате компенсации

Фото: youtube.com / «Москва 24»

В эфире «Москвы 24» старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова заявил, что актер Михаил Ефремов выплатил 600 из 800 тысяч рублей компенсации через своего адвоката.

Представитель Захарова Сергей Аверцев уточнил, что только вчера ознакомился с дополнением к апелляционной жалобе Ефремова от 25 сентября, где написано, что он полностью компенсировал моральный вред в размере 800 тысяч рублей.

— Только вчера он внес наличные денежные средства. Для судебной практики сумма более-менее обычная, — заявил Аверцев.

По его мнению, это недостаточная сумма компенсации морального вреда.

На вопрос о том, как изменилось отношение к Ефремову после аварии, Виталий Захаров заявил, что никакого отношения к актерам у него нет.

— Больше 15 лет у нас и телевизора не было, уже и не хочу. Актеры... есть они и есть, обычные люди, — заявил Захаров.

Видео опубликовано на YouTube «Москва 24».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим будет выплачено 800 тысяч рублей.

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