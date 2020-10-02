Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Сын погибшего водителя опроверг заявление Ефремова о полной выплате компенсации
Фото: youtube.com / «Москва 24»

Сын погибшего водителя опроверг заявление Ефремова о полной выплате компенсации

Виктория Федотова

Общество

В эфире «Москвы 24» старший сын погибшего в ДТП Сергея Захарова заявил, что актер Михаил Ефремов выплатил 600 из 800 тысяч рублей компенсации через своего адвоката.

Представитель Захарова Сергей Аверцев уточнил, что только вчера ознакомился с дополнением к апелляционной жалобе Ефремова от 25 сентября, где написано, что он полностью компенсировал моральный вред в размере 800 тысяч рублей.

— Только вчера он внес наличные денежные средства. Для судебной практики сумма более-менее обычная, — заявил Аверцев.

По его мнению, это недостаточная сумма компенсации морального вреда.

На вопрос о том, как изменилось отношение к Ефремову после аварии, Виталий Захаров заявил, что никакого отношения к актерам у него нет.

— Больше 15 лет у нас и телевизора не было, уже и не хочу. Актеры... есть они и есть, обычные люди, — заявил Захаров.

Видео опубликовано на YouTube «Москва 24».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим будет выплачено 800 тысяч рублей.

Главные факты по теме ДТП с участием Ефремова можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: «Приношу свои извинения»: Ефремов написал покаянное письмо из СИЗО

выплата компенсацийМихаил ЕфремовМосква
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Кирилл Щитов
Кирилл Щитов

Своей машиной можно поделиться

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Вашингтонские старцы. Послевкусие

Михаил Бударагин
Михаил Бударагин

Человек одинок, музыка вечна

Все мнения
О проекте