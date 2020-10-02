Юрист объяснил, зачем родственники Захарова подали иск на один рубль

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Представитель старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова объяснил, почему пострадавшие по делу Михаила Ефремова подали иски с суммой 1 рубль за моральный ущерб. По его словам, это был пиар адвоката истцов Александра Добровинского.

Представитель Виталия Захарова Сергей Аверцев отметил, что ситуация с маленькими исками могла сыграть на руку Ефремову.

— Полное удовлетворение иска о моральном вреде — это смягчающее обстоятельство. Заявлен иск на рубль. Произошла ошибка, которая потом господином Добровинским была выставлена не как ошибка, а как закономерность. Они выставили солидарные требования — один рубль на всех. При заявлении требований касаемо морального вреда нельзя заявлять солидарные требования, — отметил юрист.

Потому этот иск судья не рассматривала, отметил эксперт. По словам Захарова, на смягчение приговора удовлетворение иска не повлияло, потому что представители Ефремова перечислили по 200 тысяч каждому пострадавшему. Позже деньги были возвращены Ефремову.

— Зачем нужен был этот иск на один рубль? Если люди хотят отказаться от требований морального вреда. Это сделано для привлечения внимания к персоне адвоката. Я считаю так, — предположил Аверцев.

Видео опубликовано на YouTube «Москва 24».

СПРАВКА «ВМ»

В начале июня на Садовом кольце в Москве с участием Михаила Ефремова произошла авария, в результате которой погиб водитель Сергей Захаров. Позже экспертиза показала, что актер в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Также затем в пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в совершении аварии в состоянии алкогольного опьянения. Актера приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Артиста взяли под стражу в здании суда. До вступления приговора в силу актер будет находиться в СИЗО.

Ефремову среди прочего запрещено управлять автомобилем на протяжении трех лет. Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Потерпевшим должно быть выплачено 800 тысяч рублей.

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