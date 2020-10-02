МИД Турции допустил предоставление Баку военной помощи

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Азербайджан пока не обращался за военной помощью к Турции в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Соответствующее заявление сделал глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу в пятницу, 2 октября.

— Пусть Армения уйдет из Карабаха, мы с азербайджанцами — один народ, и нет ничего более естественного, чем быть рядом с ними, — заявил дипломат.

Он отметил, что у Баку «есть потенциал, чтобы самостоятельно бороться за свои земли». По его словам, если со стороны Азербайджана в адрес Турции будет запрос о военной помощи, то Анкара ответит на него положительно.

Чавушоглу добавил, что мир будет выгоден всем, в первую очередь — самой Армении, передает РИА Новости.

Конфликт в Нагорном Карабахе

Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.

27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.

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