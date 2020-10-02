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Замглавы СИЗО, где сидит Ефремов, задержан за растрату
Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Замглавы СИЗО, где сидит Ефремов, задержан за растрату

Евгения Звощик

Происшествия

Следователи задержали Сергея Мацкевича — заместителя начальника московского СИЗО-5, в котором содержится осужденный российский актер Михаил Ефремов. Мацкевича подозревают в растрате. Об этом сообщили в Головинском районном суде Москвы в пятницу, 2 октября.

Отмечается, что в суд поступило ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Тем не менее судья отказался арестовывать Мацкевича по делу о хищении продуктов у заключенных.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник правоохранительных органах, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. По его словам, по делу также проходят еще несколько сотрудников СИЗО.

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