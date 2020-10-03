Реставрация двух памятников Есенину пройдет в Москве в 2021 году

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Россия, Москва, Есенинский бульвар Карта всех событий

Реставраторы восстановят два памятника Сергею Есенину в столице в 2021 году. Об этом в субботу, 3 октября, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов отметил, что эксперты уже начали разрабатывать проекты реставрации монументов на Тверском и Есенинском бульварах. В следующем году специалисты промоют и расчистят памятники, а также устранят очаги коррозии на бронзе.

— Кроме того, будет устранены сколы и трещины, — уточнил Емельянов.

Также стало известно, что на 2022 год запланировали реставрацию могилы Есенина на Ваганьковском кладбище. Там проведут комплексные работы по сохранению всех элементов, передает ТАСС.

Работы по двум памятникам проведут под контролем Мосгорнаследия.

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