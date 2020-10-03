Юбилей Сергея Есенина отметили на родине поэта

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Всероссийский праздник поэзии «Русь моя, милая родина…», приуроченный к празднованию 125-й годовщины со дня рождения Сергея Есенина, прошел в селе Константиново Рязанской области. Об этом сообщили в правительстве региона в субботу, 3 октября.

В мероприятии принял участие губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он отметил, что Константиново и музей-заповедник имени Есенина являются поэтическим сердцем рязанского края.

— Правительством Рязанской области многое делается для того, чтобы сберечь уникальную самобытность есенинских мест, — сообщил глава региона.

Он также отметил, что поддержку в данном направлении Рязанской области оказывают Министерство культуры РФ, краеведы, архитекторы, а также представители общественности.

Кроме того, во время мероприятия прошло награждение лауреатов региональной премии имени С. А. Есенина в области литературы и искусства. Также в день рождения поэта для посетителей музея-заповедника прозвучали его произведения и исполнялись песни на его стихи. На главной сцене праздника был поставлен спектакль «Хулиган. Исповедь» с участием народного артиста РФ Сергея Безрукова, передает РИА Новости.

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