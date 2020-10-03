Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске коронавируса в России
Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске коронавируса в России

Юлия Курганова

Здоровье

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Лариса Попович рассказала, от чего зависит распространение COVID-19 и насколько точно можно спрогнозировать последующие волны эпидемии.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский сообщил, что следующий всплеск заболеваемости коронавирусом будет слабее, чем тот, что был весной и осенью этого года, и к следующему лету вирус значительно ослабнет.

— Такого рода прогнозы, на мой взгляд, делать некорректно. Просто для этого нет никаких данных, мы слишком мало знаем о том, по каким алгоритмам все развивается, — отметила Попович.

Она добавила, что распространение COVID-19 зависит от разных факторов — погоды, поведения людей, сочетания с другими респираторными вирусами и коллективного иммунитета.

— К сожалению, не очень понятно, кто именно в популяции будет подвержен этой инфекции и у кого она протекает бессимптомно, а у кого она будет тяжелой, — пояснила вирусолог, передает РБК.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Вирусолог рассказал о вреде самолечения при коронавирусе

врачкомментарии экспертовкоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Кто развяжет карабахский узел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Просто знак: я о тебе помню

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Крым точно наш, приедете — поймете почему

Александр Кибовский
Александр Кибовский

Большие планы маленькой сети

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Игры в толерантность

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Не бросайте «Взгляд» назад

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Беременная или просто толстая

Все мнения
О проекте