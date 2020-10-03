Вирусолог оценила прогноз о следующем всплеске коронавируса в России

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Лариса Попович рассказала, от чего зависит распространение COVID-19 и насколько точно можно спрогнозировать последующие волны эпидемии.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский сообщил, что следующий всплеск заболеваемости коронавирусом будет слабее, чем тот, что был весной и осенью этого года, и к следующему лету вирус значительно ослабнет.

— Такого рода прогнозы, на мой взгляд, делать некорректно. Просто для этого нет никаких данных, мы слишком мало знаем о том, по каким алгоритмам все развивается, — отметила Попович.

Она добавила, что распространение COVID-19 зависит от разных факторов — погоды, поведения людей, сочетания с другими респираторными вирусами и коллективного иммунитета.

— К сожалению, не очень понятно, кто именно в популяции будет подвержен этой инфекции и у кого она протекает бессимптомно, а у кого она будет тяжелой, — пояснила вирусолог, передает РБК.

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