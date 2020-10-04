Названа дата консультаций России и США по стратегической стабильности

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков рассказал, что российско-американские консультации по стратегической стабильности состоятся 5 октября в Хельсинки.

Как уточнил дипломат, в ходе однодневных консультаций планируется обсудить темы, которые поднимались летом 2019 года.

Рябков также подтвердил, что участники переговоров обсудят вопросы, связанные с Договором о сокращении стратегических и наступательных вооружений, сообщает РИА Новости.

Ранее в Министерстве иностранных дел России прокомментировали новые санкции США.

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