За сутки в Москве выявили 3537 новых случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Больше трех тысяч новых случаев COVID-19 зафиксировали за сутки в столице. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в понедельник, 5 октября.

Точное количество заразившихся равно 3537. Общее число заболевших в Москве преодолело отметку в 307 тысяч. Из них считаются активными 48,1 тысяча заразившихся.

За сутки в столице вылечились от коронавируса 913 человек. За все время пандемии победить новую инфекцию удалось 253 944 заболевшим.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусной инфекции в Москве стабилизировалась, однако больницы продолжают заполняться. Глава города уточнил, что среди пациентов, доставленных в больницы с COVID-19, много тяжелобольных.

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