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Финал Гран-при по фигурному катанию перенесли на более поздний срок
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Финал Гран-при по фигурному катанию перенесли на более поздний срок

Кирилл Николаев

Спорт

Финал Гран-при по фигурному катанию сезона 2020–2021 перенесли на более поздний срок. Об этом сообщили на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Турнир должен был пройти в Пекине с 10 по 13 декабря. Этап Гран-при по фигурному катанию в Москве запланирован на 20–22 ноября.

Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявлена на московский этап серии Гран-при. На московском этапе также выступят и чемпионка Европы Алена Косторная, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, бронзовая призерша чемпионата Европы Александра Трусова и другие спортсменки.

В мужском одиночном катании заявлены Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Петр Гуменник, Михаил Коляда и другие, а в соревнованиях пар — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин и другие фигуристы.

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