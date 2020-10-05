Оперштаб РФ сообщил, что закрывать границы на фоне пандемии не планируется
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России не собирается закрывать границы или уменьшать число авиаперелетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб в понедельник, 5 октября.
— Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения, — уточнили в сообщении.
Ранее замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допустил возможное закрытие границ из-за роста числа пациентов с коронавирусом.
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