Оперштаб РФ сообщил, что закрывать границы на фоне пандемии не планируется

Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России не собирается закрывать границы или уменьшать число авиаперелетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб в понедельник, 5 октября.

— Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения, — уточнили в сообщении.

Ранее замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский допустил возможное закрытие границ из-за роста числа пациентов с коронавирусом.

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