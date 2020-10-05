Минтранс РФ прокомментировал сообщения о возможном сокращении полетов

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Вопрос о сокращении полетов и прекращении авиасообщения России с другими странами не обсуждается на уровне авиавластей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что Росавиация продолжает договариваться с авиационными властями зарубежных стран о возобновлении международного сообщения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается, — уточнили в министерстве.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский не исключил возможного прекращения авиаперелетов из-за ситуации с коронавирусом. После этого оперативный штаб РФ заявил, что планов закрывать границы РФ пока нет.

Читайте также: Минпросвещения: Решение о переводе школ на дистанционное обучение пока не принято