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Минтранс РФ прокомментировал сообщения о возможном сокращении полетов
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Минтранс РФ прокомментировал сообщения о возможном сокращении полетов

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Вопрос о сокращении полетов и прекращении авиасообщения России с другими странами не обсуждается на уровне авиавластей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РФ в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что Росавиация продолжает договариваться с авиационными властями зарубежных стран о возобновлении международного сообщения, сообщает агентство городских новостей «Москва».

— Вопрос сокращения полетов и прекращения воздушного сообщения на уровне авиационных властей не обсуждается, — уточнили в министерстве.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский не исключил возможного прекращения авиаперелетов из-за ситуации с коронавирусом. После этого оперативный штаб РФ заявил, что планов закрывать границы РФ пока нет.

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авиасообщениеперелетыМинтранс РФ
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