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Глава РПЛ допустил возможность закрытия трибун на футбольных матчах
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Глава РПЛ допустил возможность закрытия трибун на футбольных матчах

Евгения Звощик

Спорт

Из-за сложной эпидемиологической обстановки с коронавирусом власти могут вернуть некоторые ограничения вплоть до закрытия трибун на футбольных матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение выразил президент РПЛ Сергей Прядкин в понедельник, 5 октября.

— Проведение матчей со зрителями — приоритетная задача РПЛ, — подчеркнул Прядкин.

Он отметил, что на данный момент в лигу не поступало информации о введении новых ограничительных мер, связанных с организацией спортивных мероприятий. Также отмечается, что во время матчей РПЛ зрители часто игнорируют меры безопасности — не все болельщики соблюдают масочный режим, передает РИА Новости.

Напомним, матчи чемпионата России на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса в разных регионах страны может посещать разное количество зрителей.

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