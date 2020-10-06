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Более 60 стран примут участие в акции «Тотальный диктант» 17 октября
Фото: Павел Головкин, «Вечерняя Москва»

Более 60 стран примут участие в акции «Тотальный диктант» 17 октября

Юлия Ямпольская

Общество

Более 60 стран примут участие в акции «Тотальный диктант», которая пройдет 17 октября. Об этом сообщила директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец во вторник, 6 октября.

Она уточнила, что столицей акции в 2020 году стал Санкт-Петербург. Там в Эрмитаже участникам будет диктовать Андрей Геласимов. По словам Ребковец, на данный момент 63 страны готовятся к проведению «Тотального диктанта».

— Это 207 городов за рубежом и 546 российских городов. Кроме того, 43 страны, включая Россию, готовятся к проведению теста «Труд». «Труд» — это версия «Тотального диктанта» для иностранцев, изучающих русский язык, — цитирует директора фонда агентство городских новостей «Москва».

Регистрация на мероприятие начнется 8 октября.

«Тотальный диктант» является ежегодной просветительской акцией, которую в 2020 году перенесли с 4 апреля на 17 октября из-за распространения коронавирусной инфекции.

Читайте также: Тотальный диктант в 2020 году пройдет в очном и дистанционном форматах

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