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Путин призвал детально проработать параметры трехлетнего бюджета
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин призвал детально проработать параметры трехлетнего бюджета

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин попросил Государственную думу вместе с сенаторами и правительством детально проработать все параметры трехлетнего бюджета.

— Я прошу вас вместе с правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет, — сказал Путин.

Глава государства призвал уделить особое внимание финансированию социальных обязательств перед россиянами. Также приоритетными были названы задачи, которые связаны с развитием страны, достижением целей, намеченных на ближайшее десятилетие, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин сообщил, что власти готовы к развитию событий с коронавирусом.

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Госдумапроекты бюджетовВладимир Путин
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