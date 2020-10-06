Путин призвал детально проработать параметры трехлетнего бюджета

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Президент России Владимир Путин попросил Государственную думу вместе с сенаторами и правительством детально проработать все параметры трехлетнего бюджета.

— Я прошу вас вместе с правительством, Советом Федерации, экспертным сообществом детально проработать все ключевые параметры, заложенные в бюджет, — сказал Путин.

Глава государства призвал уделить особое внимание финансированию социальных обязательств перед россиянами. Также приоритетными были названы задачи, которые связаны с развитием страны, достижением целей, намеченных на ближайшее десятилетие, передает РИА Новости.

Ранее Владимир Путин сообщил, что власти готовы к развитию событий с коронавирусом.

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