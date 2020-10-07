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Число пожилых пациентов с коронавирусом вдвое увеличилось в Москве
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Число пожилых пациентов с коронавирусом вдвое увеличилось в Москве

Вероника Кузьминова

Город

Количество заболевших людей в возрасте от 65 лет выросло в столице в два раза. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 7 октября.

По ее словам, такой рост заболеваемости «особенно печалит».

— На сегодняшний день численность заболевших людей старше 65 лет увеличилась вдвое и в общем объеме заболевших составляет уже 25 процентов, — цитирует Ракову РИА Новости.

Ранее сообщалось, что более тысячи COVID-больных госпитализировали в Москве за сутки. Число находящихся на ИВЛ по сравнению со вчерашним днем выросло на четыре процента.

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