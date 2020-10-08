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Задержан подозреваемый в ДТП со школьным автобусом в Дагестане
Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство городских новостей «Москва»

Задержан подозреваемый в ДТП со школьным автобусом в Дагестане

Евгения Звощик

Происшествия

Мужчина, подозреваемый в крупном ДТП со школьным автобусом в Дагестане, был задержан. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что предполагаемым виновником аварии стал 24-летний гражданин Белоруссии. По данным СМИ, было возбуждено уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств.

Напомним, инцидент произошел на федеральной автодороге у села Рыбалка Кизлярского района. В ДТП попали пять машин. В результате аварии три человека погибли.

Кроме того, десять детей пострадали. Общее число пострадавших составляет 14 человек. Состояние четырех пациентов медики оценили как тяжелое.

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