Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Пожар локализовали на территории склада боеприпасов в Рязанской области. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил заместитель министра обороны Российской Федерации Дмитрий Булгаков.

По его словам, главной задачей при ликвидации огня являлось обеспечение максимальной проливки технической территории склада боеприпасов и прилегающих к ней участков местности. Авиация Минобороны в четверг, 8 октября, сбросила на очаги пожара 1,2 тонны воды, сообщает ТАСС.

В районе населенного пункта Желтухино Рязанской области 7 октября произошло возгорание травы. Из-за порывистого ветра огонь перекинулся на площадку для хранения артиллерийских боеприпасов. После этого произошла серия взрывов, густой дым распространился на многие километры от очага возгорания. За помощью к медикам обратились 26 человек с затруднением дыхания, головной болью и другими легкими осложнениями.

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту пожара. В Рязанской области ввели режим ЧС.

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