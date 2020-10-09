Эксперт дал советы, как обрабатывать вещи при коронавирусе

Парк «Тюфелева роща» / Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов дал советы, как обрабатывать вещи при коронавирусе.

Так как COVID-19 живет на различных поверхностях разное время, то чтобы обезопасить себя, эксперт рекомендует с особым вниманием относиться к вещам, которыми пользуются ежедневно.

— По возможности лучше чередовать сумки: несколько дней отходить с одной и, обработав ее, отправить «на карантин», потом некоторое время пользоваться другой. Возможно, кому-то это покажется излишней мерой, но владелице точно будет спокойнее, — уточнил Отставнов.

По мнению специалиста, на данный момент дамам следует отдать предпочтение текстильным сумкам и рюкзакам, так как их проще стирать. Кожаные и замшевые вещи следует обрабатывать внутри и снаружи антисептическим спреем. В регулярной обработке также нуждаются телефон, очки, ключи, кошелек, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее президент «Союза профессиональных ритуальных агентов» Стас Барецкий высказал мнение о кремации умерших от коронавируса, в беседе сNation News.

— Я бы всех умерших коронавирусом кремировал, обязал власти это делать. Родственники, думаю, согласились бы, если бы услуга предоставлялась с большой скидкой, потому что она дорогая, — рассказал Барецкий.

В Шотландии первый министр Никола Стерджен заявила, что скоро количество заболевших коронавирусом в стране «достигнет катастрофического уровня».В результате в стране закрыли рестораны и бары, и ввелиправила социальной дистанции в общественных местах, сообщает Newinform со ссылкой на The Times.

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