Терапевт перечислила привычки, которые должны остаться у россиян после пандемии

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Терапевт-пульмонолог Марина Казакова рассказала, какие привычки должны остаться у россиян после окончания пандемии коронавирусной инфекции, так как эта пандемия наверняка не будет последней для всего человечества, сообщает «МИР 24».

Во-первых, это привычка мыть руки, так как она защищает нас не только от коронавируса, но и от множества кишечных инфекций и вирусов различного генеза.

Во-вторых, ношение масок в общественных местах, и, в-третьих, это соблюдение культуры невыхода на работу с признаками респираторного заболевания.

Источник: mir24.tv

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