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Активное строительство Рублево-Архангельской линии метро начнется в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Активное строительство Рублево-Архангельской линии метро начнется в 2023 году

Кирилл Николаев

Город

Активное строительство Рублево-Архангельской линии метро начнется в 2023 году. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в течение 2021 года будут подготовлены градостроительные решения по участку линии от станции «Шелепиха» до «Строгино», а в течение 2022 года — до станции «Ильинская». Согласно предварительным планам, новая линия будет полностью подземной, сообщает Интерфакс.

Рублево-Архангельская линия метро соединит центр столицы с районом Кунцево. На ней будут расположены девять станций: «Шелепиха», «Пресня», «Улица Народного Ополчения», «Бульвар Генерала Карбышева», «Живописная», «Строгино», «Троице-Лыково», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». Длина Рублево-Архангельской линии составит 18 километров.

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