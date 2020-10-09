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Стало известно о состоянии девочки, которую полгода прятали в шкафу
Фото: youtube.com / Life Новости

Стало известно о состоянии девочки, которую полгода прятали в шкафу

Евгения Звощик

Общество

Врачи выявили дистрофию третьей степени, развившуюся на фоне длительного голодания, у обнаруженной в шкафу шестимесячной девочки в Свердловской области. Об этом сообщила врач-реаниматолог Областной детской клинической больницы №1 в Екатеринбурге Алина Панишева в пятницу, 9 октября.

Отмечается, что планируется провести ребенку полный комплекс обследования для установки точного диагноза и выявления сопутствующих патологий. Панишева также уточнила, что девочка находится в реанимации. Вес младенца составляет всего три килограмма 100 граммов, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что жительница города Карпинска Свердловской области полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Правоохранители констатировали истощенное состояние младенца. Девочку передали в руки медиков, которые пытаются спасти ей жизнь. Полицейские возбудили уголовное дело по статье 156 УК РФ.

Позже уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что мать девочки поместили в психиатрическую больницу.

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