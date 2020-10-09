Власти Москвы оценили вероятность закрытия городских баров и ночных клубов

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Бары и ночные клубы пока не будут закрывать в столице. Об этом в пятницу, 9 октября, рассказал глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

— На сегодняшний день пока речи о закрытии (ночных клубов и баров — прим. «ВМ») не идет. Как раз идет речь о том, чтобы максимально содействовать тому, чтобы коронавирусная инфекции не распространялась, — отметил Немерюк в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что непродовольственные магазины также продолжат работу.

Напомним, в Москве ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

Позднее стало известно, что льготный проезд временно заблокировали для школьников, пожилых людей и граждан с хроническими заболеваниями. Ограничения будут действовать до 28 октября.

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