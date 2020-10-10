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За сутки в Москве выявили 4105 новых случаев коронавируса
Фото: Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве

За сутки в Москве выявили 4105 новых случаев коронавируса

Вероника Кузьминова

Здоровье

За сутки в столице выявили 4105 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф в субботу, 10 октября.

Общее число заболевших за время пандемии составило 325 917 человек. Из них активными считаются 59 924 пациента.

За сутки в Москве выявили 4105 новых случаев коронавирусаФото: Столичный оперштаб по борьбе с COVID-19

Столичные врачи за сутки выписали 1306 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Всего число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 260 433.

Ранее сообщалось, что жесткие ограничения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Москве не потребуются, если горожане будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора. В настоящее время цифры, касающиеся распространения коронавируса, являются неутешительными.

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